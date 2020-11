Rick and Morty hanno realizzato il loro primo video musicale ufficiale

Rick and Morty hanno pubblicato un video musicale ufficiale per una delle tracce più memorabili della serie preferita dai fan di Adult Swim, Do You Feel It?

Rick and Morty hanno realizzato il loro primo video musicale sul canale di HBO Max. Nel corso delle sue quattro stagioni abbiamo assistito a tutte le stravaganti avventure di Rick. Uno degli episodi più memorabili di queste serie è stato quello in cui Rick finisce in una spirale di depressione dopo la rottura con Unity.

Durante l’episodio della seconda stagione, Auto Erotic Assimilation, Rick finisce per rompere con Unity, la mente alveare, ed entra in una spirale depressiva. Al suo apice, la canzone Do You Feel It? inizia a suonare mentre i fan guardano Rick in uno dei suoi momenti più tristi. Ora questo famoso momento è diventato un video musicale ufficiale che puoi vedere nel video qui sopra.

Il video si trova sull’account YouTube ufficiale di HBO Max, questo video musicale è un modo per evidenziare che le quattro stagioni della serie sono ora in streaming su HBO Max. Il video stesso riprende clip di diversi momenti più tristi di tutta la serie. La seconda stagione è stata l’inizio di un importante cambiamento per la serie poiché era chiaro che il team voleva sperimentare di più con la formula che avevano creato con la stagione di debutto.

La quarta stagione è drammaticamente diversa nel tono e nella composizione rispetto alle prime due stagioni. Per quanto riguarda la quinta stagione della serie, è attualmente in lavorazione. Adult Swim ha rilasciato solo un’anteprima ufficiale per questi nuovi episodi all’inizio di quest’anno, ma lo staff e il cast dietro la serie hanno confermato che stanno andando avanti anche per le prossime due. Al momento non è ancora stata fissata una data di uscita per la quinta stagione.