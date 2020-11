Rick and Morty: gli autori sono già al lavoro sulla Stagione 7

Mentre i tanti fan della serie attendono con impazienza la quinta stagione, gli autori di Rick and Morty stanno già scrivendo la Stagione 7 dello show.

Fan di Rick and Morty, ci sono buone notizie per voi: stando a Dan Harmon, co-creatore della folle serie animata, lo sviluppo dello show procede a gonfie vele, tanto che mentre noi stiamo ancora aspettando l’arrivo della quinta stagione, gli autori stanno già scrivendo la settima.

Ne ha parlato proprio Harmon durante un panel all’Adult Swim Festival:

Credo che stiamo lavorando sulla Stagione 7 al momento, non riesco nemmeno a tenere il passo. Non so cosa dire perché non so se potrei spoilerare qualcosa della quinta o sesta stagione.

La notizia fa sicuramente piacere, per quanto non sia una sorpresa al 100%: già in passato infatti i due autori avevano dichiarato di non voler più far passare molto tempo tra una stagione e l’altra come è stato in passato, e soprattuto di aver firmato un accordo con Adult Swim per altri 70 episodi.

Insomma, ha perfettamente senso che, soprattutto in tempi di pandemia, dove le serie animate sono probabilmente le uniche a non fermarsi, i due si siano portati avanti con il lavoro.

Harmon ha anche rivelato che vedremo più episodi con protagonista la “Beth Spaziale“, e che non si trattava di una semplice storia per un solo episodio (la ricorderete nel decimo episodio della stagione 4, uno dei più apprezzati dell’ultima stagione).

Insomma, c’è tanta carne al fuoco per il futuro di Rick and Morty, per la gioia di tutti gli amanti della folle serie animata. Siete contenti?