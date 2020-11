Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: nuovo omaggio a Chadwick Boseman

Il gioco per PS4 e PS5 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales include diversi tributi a Chadwick Boseman e Stan Lee, alcuni sono in bella vista, altri si stanno ancora scoprendo.

Come abbiamo scoperto nel corso del tempo, il videogioco Marvel’s Spider-Man: Milaes Morales vanta, come ormai è tradizione, tantissimi easter egg sia sparsi per il mondo di gioco sia sbloccabili andando avanti con la storia, sconfiggendo nemici e soddisfacendo degli obiettivi. Alcuni sono ben nascosti, in altri invece è impossibile (o quasi) non imbattersi. Tra essi ci sono anche dei toccanti tributi a personalità del mondo Marvel purtroppo scomparse.

Ti potrebbe interessare anche:

C’è per esempio una statua di bronzo dedicata a Stan Lee nell’Upper West Side, accanto a Mick’s Diner. Un cameo immancabile per due ragioni. La prima è che è collegabile a quello che il leggendario fumettista fece nei panni del proprietario della medesima tavola calda in Marvel’s Spider-Man per PS4. La seconda è che Lee è apparso, nel corso degli altri, in qualsiasi lavoro della Marvel, siano essi film o videogiochi. Un’altra figura omaggiata è quella di Chadwick Boseman, l’indimenticabile Black Panther del MCU scomparso di recente. A lui gli sviluppatori hanno dedicato un messaggio alla fine del gioco che recita così: Nell’amorevole memoria di un nobile re, Chadwick Boseman. Il suo onore, la sua forza e la sua compassione risuoneranno per le generazioni a venire. Wakanda per sempre. Ma a quanto pare i tributi non finisco qui, perché, come riporta IGN, di recente un utente di Reddit, RollieDell, ha scoperto che una strada nel mondo di gioco è stata rinominata Chadwick Way, prendendo il posto della 42nd Street, tra la 1st e la 3rd Avenue. Questa è l’immagine postata dall’utente, postata su Twitter e poi retweetata anche dal profilo ufficiale di Insomniac Games:

👑 https://t.co/gBoOepJLSt — Insomniac Games (@insomniacgames) November 20, 2020 Il numero 42 aveva un significato particolare per Boseman, in quanto ha interpretato la star del baseball Jackie Robinson nel film 42 – La vera storia di una leggenda americana. Inoltre, il numero 42 appare sia nel fumetto originale di Miles Morales che in Spider-Man: Un nuovo universo come omaggio allo stesso Robinson.

Qui sotto potere vedere le immagini dei tributi contenuti in Marvel’s Spider-Man: Miles Morales condivisi dall’account twitter di IGN.com:

Spider-Man: Miles Morales pays a beautiful tribute to late Black Panther actor Chadwick Boseman. pic.twitter.com/oDHLpsX27R — IGN (@IGN) November 16, 2020