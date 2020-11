Animaniacs: il reboot rivela il piano di dominazione del mondo di Prof.

Il primo episodio del reboot di Animaniacs su Hulu ha rivelato che, come parte del suo piano definitivo per il dominio del mondo, Prof. ha avuto bisogno che esistesse Internet.

Il primo episodio degli Animaniacs su Hulu è iniziato illustrando il più grande piano di Prof. per il dominio del mondo. Era un piano così intricato che ci sono voluti 22 anni per realizzarlo e Prof. ha dovuto sfruttare la moderna cultura di Internet come parte dello schema contorto.

Il duo di Mignolo col Prof. si è dimostrato abbastanza popolare da meritare il proprio spin-off nel 1995. I personaggi di Mignolo col Prof. hanno vinto diversi Emmy, tra cui l’Emmy del 1996 come Outstanding Animated Program.

La puntata chiamata Of Mice and Memes inizia con Mignolo e Prof. proprio quando sono stati visti l’ultima volta nel 1998. In quel momento Mignolo stava guardando il suo programma televisivo preferito. Uno spettacolo divertente chiamato America’s Stupidest Pets. Mentre Prof. osserva il pubblico che ride a crepapelle per il video di una rana che non riesce a passare attraverso una porta automatica, ha un’intuizione. Userà uno di questi video per conquistare il mondo.

Il piano di Prof. era semplice, usare uno speciale filtro per il controllo mentale durante uno di questi video. Prof. decide di recitare la sua parte e usando il filtro riesce a monopolizzare l’attenzione di migliaia di telespettatori. L’ironia della puntata vuole che raggiunto il suo obiettivo senza rendersene conto Prof. fallisce perché non riesce a trattenersi dal commentare le sue azioni. Alla fine come in tutte le puntate, Prof. dovrà escogitare un nuovo piano per conquistare il mondo, ancora una volta.