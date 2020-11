Wonder Woman 1984: un trailer mostra Diana che perde di nuovo Steve

Un trailer internazionale appena pubblicato per Wonder Woman 1984 potrebbe rivelare il momento in cui Diana dovrà lasciare andare Steve Trevor ancora una volta.

L’ultimo trailer di Wonder Woman 1984 rivela nuovamente l’inevitabile separazione di Diana Prince e Steve Trevor. Il film di successo di Patty Jenkins su Wonder Woman del 2017 introduce per la prima volta la storia d’amore di Diana Prince. Ma la storia d’amore finisce proprio quando sta per iniziare quando Steve sacrifica la sua vita per fermare Ares e la guerra in corso.

Questo è il motivo per cui l’apparizione di Steve diversi decenni dopo la sua apparente morte in Wonder Woman rimane un mistero. Invece di mantenere segreto il coinvolgimento dell’attore in Wonder Woman 1984, Jenkins e la Warner Bros. hanno deciso di confermare la sua apparizione nel film. La risposta a questo mistero sarà svelata solo dal film, ma un nuovo trailer suggerisce che la riunione di Diana e Steve finirà di nuovo con un altro straziante addio.

Un nuovo spot internazionale per Wonder Woman 1984 è stato pubblicato su YouTube da WBPicturesHK . Con una durata di soli 30 secondi, la clip presenta alcuni nuovi frammenti, tra cui una ripresa di quello che sembra essere il Cremlino in Russia e un nuovo sguardo a Diana che indossa la Golden Eagle Armor. La parte più interessante del trailer, tuttavia, è la ripresa di Steve e Diana che condividono un momento intimo. Guarda la clip qui sotto:

Poiché non è fornito alcun contesto aggiuntivo per la scena di cui sopra e il dialogo corrispondente, è difficile essere sicuri di cosa stia accadendo esattamente in Wonder Woman 1984. Ma ricorda l’addio di Diana e Steve nel film originale in cui la informa dei suoi piani e le ricorda che il mondo ha bisogno di qualcuno come lei, che possa salvarlo di tanto in tanto. Vedere gli amanti separarsi di nuovo potrebbe essere ancora più tragico della prima volta dal momento che Wonder Woman probabilmente lo lascerà andare sapendo che la sua risurrezione va contro l’ordine naturale delle cose.

L’attesa per conoscere le modalità del ritorno di Steve non sarà troppo lunga. Il film uscirà anche su HBO Max.