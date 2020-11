Thor: Love and Thunder paragonato a un nuovo film degli Avengers

Thor: Love and Thunder è stato paragonato a una nuova pellicola degli Avengers date la dimensione e il prestigio del cast che si sta componendo.

Tra i rumor riportati da The Hollywood Reporter a proposito dei piani dei Marvel Studios sui film del MCU ci sono stati non solo quelli riguardanti i nuovi dettagli relativi a Black Panther 2, ma anche una succosa voce riguardante Thor: Love and thunder.

La quarta pellicola incentrata sulle avventure del Dio del Tuono potrebbe essere, secondo un insider, simile ad un ipotetico “Avengers 5”, dato il cast che si sta componendo per la pellicola e complice l’assenza di un nuovo capitolo dedicato ai Vendicatori nella Fase 4 dell’universo Marvel.

Il film sarà diretto da Taika Waititi e finora può contare sui volti di Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale (che sarà il villain), Tessa Thompson e, notizia di pochi giorni fa, lo Star Lord di Chris Pratt, che, a questo punto, potrebbe essere solo il primo dei membri dei Guardiani della Galassia in procinto di tornare.

La trama ufficiale della pellicola non è stata ancora svelata, sappiamo però che Jane Foster acquisirà i poteri di Thor. La Portman si è espressa al riguardo durante un intervista a Yahoo!:

Non posso dirti tanto. Sono davvero entusiasta e sto iniziando ad allenarmi per mettere su massa muscolare. Se possono esserci tutte queste supereroine, allora più ce ne sono, meglio è. Sto cercando di pensare al mio personaggio in riferimento alla graphic novel The Mighty Thor, da cui è tratto. Lei sta anche affrontando un trattamento contro il cancro ed è quindi un supereroe da più di un punto di vista.

Intanto, in attesa di vederli insieme sullo schermo, Chris Hemsworth e Chris Pratt si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto su Instagram, dove l’interprete di Star Lord ha commentato una foto pubblicata dal suo collega che lo ritrae in pieno allenamento in vista di Thor: Love and Thunder:

Ehi amico. Ho appena sentito il mio allenatore e ha bisogno che tu la smetta di allenarti perché visto che saremo nello stesso film non vuole che io stia accanto a te se hai quell’aspetto. Ho bisogno che tu prenda 26 libbre velocemente, grazie.

La risposta di Hemsworth non si è fatta attendere:

Non preoccuparti amico, possiamo usare entrambi lo stesso filtro di fantasia che è stato applicato qui. Si chiama instashred.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è attualmente prevista per l’11 febbraio 2022 e l’inizio delle riprese è confermato per gennaio 2021.

Qui sotto potete vedere il post Instagram di Chris Hemsworth mentre si allena per Thor: Love and Thunder.