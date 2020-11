Guardiani della Galassia Vol. 3 inizierà le riprese nel 2021 con J. Gunn

Guardiani della Galassia Vol. 3 inizierà le riprese alla fine del prossimo anno. Inoltre Disney ha reintegrato James Gunn come regista del film.

Disney ha reintegrato James Gunn come regista di Guardiani della Galassia Vol. 3. La Disney aveva licenziato Gunn lo scorso luglio, dopo che vecchi tweet offensivi del regista erano riemersi online. Il licenziamento è stato controverso e le star del film, tra cui Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper e Dave Bautista, hanno firmato una lettera aperta chiedendo che il regista venisse riassunto. Bautista, in particolare, è stato schietto nel suo sostegno a Gunn.

I Marvel Studios avevano sospeso Guardiani della Galassia Vol. 3, anche se il capo della Marvel, Kevin Feige e altri coinvolti hanno affermato che intendevano realizzare il film. Il film non ha mai avuto una data di uscita, ma Gunn aveva già detto che sarebbe stato realizzato nel 2021.

Dopo il licenziamento, Gunn è passato alla Warner Bros. e alla DC per scrivere e dirigere The Suicide Squad, che ha Idris Elba come protagonista e ha una data di uscita per il 6 agosto 2021. Gunn ha in programma di fare entrambi i film, con The Suicide Squad al primo posto, secondo le fonti.

Spider-Man 3 e Doctor Strange in the Multiverse of Madness sono attualmente in fase di riprese ad Atlanta, Thor: Love and Thunder inizierà le riprese a gennaio 2021, Ant-Man 3, che vedrà il ritorno del regista Peyton Reed, inizierà le riprese a metà 2021.

Dettagli della storia su Guardiani della Galassia Vol. 3 sono stati tenuti nascosti, ma l’ultimo che abbiamo visto vedeva Star-Lord (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Nebula (Karen Gillan), Mantis (Pom Klementieff), Rocket (Cooper) e Groot (Vin Diesel) sono stati raggiunti da Thor (Chris Hemsworth) mentre cercavano Gamora (Zoe Saldana). Guardiani della Galassia Vol. 3 non ha ancora una data di uscita ufficiale.