Baby Boss 2: Dreamworks Animation condivide un teaser sul sequel

L’account ufficiale di Dreamworks Animation ha appena condiviso un teaser per Baby Boss 2, il sequel del primo film è in arrivo.

Boss Baby è basato sul libro illustrato del 2010 con lo stesso nome. È stato adattato per la prima volta in un film d’animazione nel 2017 sotto la produzione e distribuzione di DreamWorks Animation.

L’account ufficiale di Dreamworks Animation ha appena condiviso un teaser per il sequel in arrivo. L’account ha pubblicato un’immagine di quella che sembra chiaramente la bambina che abbiamo visto alla fine del primo film con in mano un telefono. L’annuncio anticipa un trailer che debutterà presto. Puoi controllare il post qui sotto.

BIG NEWS! Very excited to announce that we’re expecting a new addition to the DreamWorks family. Look out for the new #BossBaby trailer this Tuesday. pic.twitter.com/WhKGPPpN5d — DreamWorks Animation (@Dreamworks) November 20, 2020

Il film originale si conclude con un Tim più grande, Baby Boss e la figlia di Tim che incontrano la nuova sorellina. Quando finalmente la vediamo indossa anche un completo, ma secondo lo sceneggiatore Michael McCullers, è stato un finale fatto solo per divertimento.

Stiamo solo cercando di raccontare la storia migliore con questi personaggi. Non era stato assolutamente pensato per essere un colpo di scena. I produttori si sono semplicemente divertiti un po’ alla fine. Se ci fosse un sequel, sarei molto felice. È stata una coincidenza che il finale fosse in quel modo. È una sorta di capitolo successivo naturale, ma non credo che ci fosse già stato un coordinamento tra il film e lo scrittore. Ha detto McCullers.

Come possiamo vedere chiaramente, le cose sono cambiate dopo il successo al botteghino del primo film, che ha anche prodotto una serie animata dall’uscita originale. È anche divertente notare che il sequel del romanzo originale si chiamava The Bossier Baby e si concentrava anche su una figlia appena nata, anche se questo non era stato considerato per il finale del primo film. Non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale rivelata.