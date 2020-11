Wonder Girl: The CW sta sviluppando una serie TV

The CW ha ordinato lo sviluppo di una serie TV su Wonder Girl, il personaggio DC Comics creato da Joëlle Jones.

Mentre il cinema non se la passa decisamente bene, è un buon momento per le serie TV basate sui supereroi, e oltre alle tante già presenti e quelle in arrivo a breve su Disney+, anche The CW ha intenzione di rimpinguare il suo catalogo, e ha ordinato lo sviluppo di uno show basato su Wonder Girl, il personaggio DC Comics creato da Joëlle Jones. Se la cosa andasse in porto, sarebbe il primo show DC con protagonista un personaggio latinoamericano.

La serie vanterebbe la produzione di Dailyn Rodriguez e Greg Berlanti, e sarebbe incentrata su Yana Flor, la figlia di una guerriera amazzone e del dio del fiume brasiliano. Dopo aver scoperto di essere Wonder Girl, la ragazza usa i suoi poteri per salvare il mondo dalle forze del male.

Già nel 2012 The CW fece un tentativo per una serie su una giovane Wonder Woman: nel 2012, dopo la fine di Smallville, fu sviluppato uno show chiamato Amazon, che avrebbe dovuto raccontare i primi anni di Wonder Woman, ma il progetto fu abbandonato dopo che Arrow e The Flash iniziarono ad avere buoni ascolti.

Ciò che renderebbe interessante Wonder Girl è che il personaggio non ha ancora debuttato nei fumetti. Il suo esordio infatti è previsto per il 2021, dove nell’Universo DC dei nuovi personaggi vestiranno alcuni iconici mantelli, e Yana è proprio una di loro, essendo stata scelta per essere la nuova Wonder Woman.

Attualmente non è chiaro se lo show, dovesse ricevere il semaforo verde, farebbe parte dell’Arrowverse. In ogni caso, sarebbe l’ottava serie supereroistica di Berlanti Productions per The CW.

Che ne pensate? Sareste curiosi di vedere una serie del genere?