Tom e Jerry: il 17 novembre esce il trailer del live-action

Il trailer del film live-action dedicato a Tom e Jerry è ormai prossimo ad uscire. L’attesa è per domani, 17 novembre.

Sarà domani, 17 novembre, il giorno dell’uscita del trailer del live-action dedicato a Tom e Jerry. Nonostante una gestazione che ha risentito della pandemia di Coronavirus, sembra che le riprese del lungometraggio siano andate a buon fine, e che il primo filmato del film sia pronto ad essere mostrato al pubblico.

La storia vedrà Jerry spostarsi a New York, in un hotel di lusso, ma Tom sarà chiamato in azione per scacciare il topastro dall’albergo, evitando di rovinare un importantissimo e imminente matrimonio. Ma qualcosa di ancora più diabolico vuole mettere in crisi tutto l’albergo. Nel film si utilizzerà l’animazione mista al live-action.

Il film è diretto da Tim Story, e prodotto da Story e Sharla Sumpter Bridgett. La sceneggiatura è stata curata da Katie Silberman, April Prosser, e Kevin Costello. Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost, e Ken Jeong saranno tra i protagonisti del film.

Il produttore sarà Chris DeFaria, mentre i produttori esecutivi sono Tim Story, Adam Goodman, Steven Harding, Sam Register, Jesse Ehrman, ed Allison Abbate. Il direttore della fotografia è Alan Stewart, il production designer James Hambidge, l’editor Peter S. Elliot, ed il costume designer Alison McCosh. Mentre le musiche sono state composte da Christopher Lennertz.