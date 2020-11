Samsung Smart Monitor: un po’ smart TV un po’ PC

Samsung ha lanciato un nuovo monitor all-in-one che, secondo la società, potrebbe rivelarsi uno strumento utilissimo in questa era di smart working.

Il dispositivo, chiamato semplicemente Smart Monitor, nasconde al suo interno una smart TV con sistema operativo Tizen e diverse funzionalità avanzate, tipiche dei Personal Computer.

Si tratta della prima smart TV sul mercato targata Samsung con funzionalità come Wifi, Bluetooth e Wireless DeX integrate. Il monitor è anche compatibile con AirPlay2 e consente infatti di condividere contenuti multimediali come video, foto e musica da dispositivi AirPlay come iPhone, iPad e Mac.

Ovviamente lo schermo potrà essere utilizzato anche come un comune monitor, ma è senza dubbio interessante la possibilità di utilizzarlo per visualizzare, modificare e salvare le applicazioni di Office 365 nel cloud, senza doversi connettere ad un PC o un portatile.

Se si dispone di un Galaxy Note 20, ad esempio, sarà anche possibile trasformare lo smartphone in un PC con la funzione Dex Wireless. La funzione – come riportano i ragazzi di Engadget – soffre però di problemi di latenza usando il Note 20 come trackpad, ma per un accesso rapido è una soluzione valida.

Per il resto, grazie a Tizen, il monitor dispone di diverse app come Netflix, Apple TV, Prime, Hulu e YouTube e tante altra tramite lo store dedicato.

Disponibile in due modelli: M5, un display Full HD con opzioni da 27 e 32 pollici e M7 da 32 pollici con risoluzione UHD, il Samsung Smart Monitor sarà disponibile negli Stati Uniti, Cina e Canada dal 16 novembre e in tutti gli altri paesi a partire dalla fine di Novembre.