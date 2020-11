PlayStation 5, non riuscite più ad aspettare? Ecco il simulatore

PlayStation 5, già arrivata in USA e altri mercati il 12 novembre, arriverà da noi solo il 19 novembre. Ma per ingannare l’attesa c’è chi si è inventato un simulatore per PC.

Attenzione: non stiamo parlando di un emulatore, ma di una sorta di videogioco gratuito che simula l’esperienza di ricevere, spacchettare e installare la proprio PlayStation 5.

Una trovata per certi versi molto originale e che evidenzia – qualora ce ne fosse bisogno – la “febbre” da console next-gen che si è generata un po’ il tutto il mondo. Sia per la console Sony che per la controparte Microsoft (Xbox Series X e Xbox Series S), in Italia quest’ultima già arrivata.

Inoltre non tutti potranno ricevere la nuova console Sony il 19 novembre perché le scorte sono al momento molto limitate e la pandemia ha creato un certo caos nella gestione dei pre-order.

PS5 Simulator – titolo evidentemente indipendente e realizzato da un gruppo di appassionati – è un po’ sciocco, ma al tempo stesso più dettagliato e curato di quanto possa sembrare. L’intera esperienza si basa infatti sulla gestione della fisica, tra l’altro discretamente calcolata.

Quindi aprire le scatole e mettere ogni “pezzo” al posto giusto sarà una vera e propria sfida, dagli alimentatori ai cavi passando alla connessione a internet e al DualSense. Il gioco può essere scaricato a questo link.