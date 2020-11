Naoki Urasawa, il mangaka sta lavorando ad un nuovo anime

Naoki Urasawa, mangaka noto per opere come Monster, Pluto e 20th Century Boys, ha annunciato di essere al lavoro su un anime. L’annuncio è stato dato dall’artista stesso sulle pagine di Weekly Big Comic Spirit, dove ha dichiarato:

Stor realizzando un anime. Spero di poterlo mostrare a tutti presto.

Al momento non stati stati forniti dettagli di alcun genere sul progetto, quindi ancora non si sa se sia un’opera originale o l’adattamento di uno dei suoi manga. Di certo l’annuncio di Urasawa fa la felicità dei suoi fan, i quali hanno già potuto vedere le sue opere adattate in anime o film live action. Infatti tra il 2004 ed il 2005 il manga Monster ha avuto una trasposizione animata, l’amato 20th Century Boys è diventato una trilogia live action tra il 2008 ed il 2009, mentre l’anime di Pluto è al momento in fase di sviluppo. A questi vanni aggiunti la serie ed il lungometraggio animato di Yawara! A Fashionable Judo Girl.

