Justice League: in arrivo il nuovo trailer della Snyder Cut

Zack Snyder ha annunciato che domani, 17 novembre, uscirà un nuovo trailer dedicato alla Snyder Cut di Justice League.

C’è attesa tra i fan per la Snyder Cut di Justice League che uscirà su HBO Max nel 2021, e, nel frattempo, pare che, domani 17 novembre, verrà distribuito il nuovo trailer dedicato. Secondo quanto rivelato dallo stesso Zack Snyder il trailer uscirà alle 9 del mattino della Costa Ovest negli USA, corrispondente alle nostre ore 18.

Snyder ha anche dichiarato a Beyond the trailer che farà una diretta su Vero prima di lanciare il filmato. Ci saranno sicuramente nuovi estratti dalla Snyder Cut, e gli appassionati vorrebbero vedere un po’ di tutto.

Tra gli ultimi annunci fatti c’è, ad esempio, anche quello sulla presenza del Joker di Jared Leto, e, certamente, un piccolo estratto di filmato in cui viene mostrato il personaggio farebbe schizzare alle stelle l’entusiasmo degli appassionati che attendono questa Snyder Cut da anni.

Zack Snyder ha a disposizione 70 milioni di dollari per lavorare a questa versione di Justice League che sarà divisa in quattro episodi da un’ora. Nonostante ci sia molta attesa per le riprese aggiuntive, sembra che i minuti in più di girato dovrebbero essere solo quattro.

Certo, c’è ancora tanta confusione, e le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.