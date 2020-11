I Goonies, Goldberg pubblica una concept art del sequel mai confermato

Lo sceneggiatore Adam F. Goldberg ha postato una concept art del sequel mai confermato de I Goonies, film che da anni tenta di realizzare.

I Goonies è uno dei cult degli anni ’80 più amati e da anni si parla di un sequel del film. Un progetto che però al momento non ha ancora visto la luce. L’unico a crederci ancora veramente è lo sceneggiatore Adam F. Goldberg, noto per essere il creatore della sit-com The Goldbergs.

Golderg tramite il suo profilo twitter ha postato una concept art creata da Michael Bernard. Il disegno ritrae una ragazza che tiene in mano la nota chiave della mappa del tesoro e che si trova in piedi difronte all’organo fatto di ossa del film del 1985. L’immagine mostra come uno dei luoghi simbolo dell’avventura di Mickey e co. sia diventata un’attrazione turistica con tanto di segnaletica esplicativa.

Big news! I tried to wait out this damn pandemic to present Richard Donner THE GOONIES 2 in person… but I caved and set a zoom for for Fri. Never say die, people! The brilliant @MBarnardArt created all of my concept art. I don't want to give too much away but COOL! @slashfilm pic.twitter.com/dyo8Fsa3AL — Adam F. Goldberg (@adamfgoldberg) October 28, 2020

Il sequel de I Goonies è un progetto che sta molto a cuore a Goldeberg, che non ha mai nascosto il suo amore per il film. Lo sceneggiatore oltre ad averlo omaggiato in una puntata della serie da lui creata, ha dichiarato di aver scritto in gran segreto negli ultimi anni una sceneggiatura per I Goonies 2 e che il film si sarebbe fatto una volta debellato il coronavirus e ripreso a fare una vita normale. Non resta che aspettare e vedere se il progetto avrà il via libera.

Vi ricordiamo che la storia de I Goonies si basa su un soggetto di Steven Spielberg, sceneggiato da Chris Columbus e diretto da Richard Donne. Protagonisti del film sono Sean Astin (Mikey Walsh),

Josh Brolin (Brandon “Brand” Walsh), Jeff Cohen (Lawrence “Chunk” Cohen), Corey Feldman (Clark “Mouth” Devereaux), Kerri Green (Andy Carmichael), Martha Plimpton (Stef Steinbrenner) e Jonathan Ke Quan (Richard “Data” Wang).

