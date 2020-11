Boruto, Masashi Kishimoto torna ad occuparsi della sceneggiatura

L’account Twitter ufficiale del franchise di Naruto ha svelato che Masashi Kishimoto tornerà ad occuparsi della sceneggiatura del manga di Boruto.

Masashi Kishimoto si occuperà della sceneggiatura del manga di Boruto: Naruto Next Generations. A darne notizia è l’account ufficiale Twitter di Naruto, franchise ideato proprio da Kishimoto. Il mangaka dopo aver supervisionato il manga con protagonista il figlio del settimo Hokage, si sostituirà nella scrittura della storia a Ukyo Kodachi, che ha lavorato al progetto sin dall’inizio di pubblicazione nel 2016.

Un cambio previsto sin dall’inizio e che vedrà l’ultimo capitolo scritto da Kodachi essere pubblicato venerdì 20 novembre. Kishimoto scriverà le avventure di Boruto a partire dal capitolo 53 del manga, che sarà pubblicato il 20 dicembre su V-Jump.

Un ritorno a “casa” quindi per il mangaka dopo il grande flop di Samurai 8: La Leggenda di Hachimaru, concluso dopo appena un anno di pubblicazione e composto da 43 capitoli.

Vi ricordiamo che il manga di Boruto: Naruto Next Generations costituisce il sequel del fortunato manga Naruto. Scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto, il fumetto ha esordito sulle pagine di di Weekly Shōnen Jump. In Italia l’opera è edita da Planet Manga ed i nuovi capitoli sono disponibili legalmente in lingua inglese sulla piattaforma MANGA Plus. Visto il successo, nel 2017 arriva la trasposizione animata, in Italia disponibile su Crunchyroll.

