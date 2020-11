Big Mouth 4: ecco il trailer della nuova stagione della serie animata Netflix

Il trailer di Big Mouth 4 è stato pubblicato dalla piattaforma streaming Netflix, che ha annunciato l’uscita della serie per il 4 dicembre.

Netflix ha pubblicato il trailer di Big Mouth 4, la quarta stagione della serie animata dedicata ai personaggi giovanissimi che continuano a crescere e vivere la loro pubertà, facendo i conti con gli ormoni impazziti e la scopertà della sessualità.

Qui sotto il trailer.

I nuovi episodi di Big Mouth arriveranno sulla piattaforma streaming il 4 dicembre. Siamo ad un anno dall’uscita su Netflix della terza stagione della serie animata.

Nelle precedenti stagioni abbiamo visto Nick ed Andrew, assieme al loro gruppo di amici, approcciarsi per la prima volta ai loro istinti sessuali, accorgendosi e guardando l’altro sesso in maniera completamente diversa. A supportarli nel loro viaggio alla scoperta del proprio corpo e delle sessualità sono i mostri degli ormoni, anche se tra i protagonisti delle varie avventure non mancheranno anche i genitori dei ragazzini.

Il cast vocale originale della serie comprende John Mulaney, Maya Rudolph, Jason Mantzoukas, Jordan Peele, Fred Armisen, Jenny Slate, e Jessi Klein.

Gli autori della serie sono Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin, e Jennifer Flackett.