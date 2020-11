Batwoman 2: il primo teaser mostra la nuova supereroina

The CW ha diffuso un promo teaser trailer dedicato a Batwoman 2, la serie con la nuova supereroina interpretata da Javicia Leslie.

Javicia Leslie sarà Batwoman nella nuova serie TV dedicata della rete The CW, che ha diffuso un teaser trailer di Batwoman 2 che mostra per la prima volta il personaggio in azione. Le nuove puntate arriveranno sulla rete dal 17 gennaio 2021.

Qui sotto il promo teaser.

La Leslie sarà la prima attrice che vestirà i panni di una Batwoman di colore, ed il suo sarà un personaggio del tutto nuovo chiamato Ryan Wilder.

Caroline Dries, la showrunner di Batwoman, ha così motivato l’ingaggio della Leslie per il telefilm:

Quando abbiamo visto l’audizione ci siamo accorti dopo pochi secondi che era lei la persona giusta. Ho mandato subito un messaggio per dire che era Javicia la persona adatta per la parte. E quando ci siamo parlate lei ha detto ‘Sai, mi sento come Ryan. Una mia amica ha visto l’audizione e mi ha detto che ero Ryan’. Forse è stato il destino, un tema che ritorna molto nella serie.

Javicia Lesie ha sostituito l’attrice Ruby Rose come protagonista di Batwoman.