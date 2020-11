Without Remorse: rimossa l’uscita del film di Sollima dal calendario Paramount

Il thriller basato sul romanzo di Tom Clancy, Without Remorse, diretto da Stefano Sollima e con Michael B. Jordan è stato rimosso dal calendario Paramount delle uscite nelle sale americane. Conferma della distribuzione in digitale?

Come prevedibile dopo i rinvii e la notizia della vicina acquisizione da parte di Amazon Studios, la Paramount Pictures ha ufficialmente rimosso dal suo calendario delle uscite nelle sale americane Without Remorse, il thriller di spionaggio basato sull’omonimo romanzo di Tom Clancy diretto da Stefano Sollima, scritto da Taylor Sheridan e Akiva Goldsman e con protagonista Michael B. Jordan. Lo studio lo ha annunciato venerdì sera. Una conferma indiretta della conferma del suo passaggio ad Amazon e di una uscita direttamente in digitale?

Questa estate Variety aveva riportato la notizia che Amazon era vicino a un accordo per l’acquisizione dei diritti mondiali del film, ma, sempre secondo la testata, i due studi non hanno confermato il rapporto.

L’ultimo rinvio di Without Remorse era stato annunciato dalla Paramount a giugno e si trattava di uno spostamento di quasi cinque mesi, dal 2 ottobre al 26 febbraio 2021. Invece, è notizia di questi giorni che lo studio riempirà quello spazio con il biopic ancora senza titolo dedicato a Billie Holiday diretto da Lee Daniels, in precedenza previsto per il 12 febbraio

Il romanzo Without Remorse di Tom Clancy è stato pubblicato per la prima volta nel 1993 (uscito in Italia nel 1995 con il titolo Senza Rimorso) ed è una storia di origine ambientata negli anni ’70 in cui si racconta della vendetta da parte di John Kelly, ex membro dei Navy SEAL, dell’omicidio di sua moglie, uccisa da alcuni brutali gangster di Baltimora. Evento che porterà l’uomo a trovarsi suo malgrado all’interno di una cospirazione ben più ampia di quanto potesse immaginare. Il cast del film, oltre a Jordan, include Brett Gelman, Jodie Turner-Smith, Jamie Bell, Jacob Scipio, Jack Kesy, Todd Lasance, Luke Mitchell e Cam Gigandet.

Akiva Goldsman è il produttore della pellicola insieme a Jordan, Josh Appelbaum, Andre Nemec, David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger e André Nemec. Skydance Media ha cofinanziato il film.