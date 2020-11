Chadwick Boseman nella corsa agli Oscar con Ma Rainey’s Black Bottom

La performance d’addio del compianto Chadwick Boseman è della massima pregnanza spirituale. Uno dei film più attesi di questa stagione di premi, Ma Rainey’s Black Bottom emerge come uno dei primi potenziali Oscar per Netflix.

Nel nucleo più profondo del film, la performance d’addio del compianto Chadwick Boseman è tanto rinvigorente quanto previsto. Il suo ruolo nei panni di Levee potrebbe benissimo essere il suo miglior e più spirituale dono al cinema. Boseman ha la reale opportunità di entrare a far parte di una breve lista che include Peter Finch e Heath Ledger, due candidati all’Oscar postumo che hanno vinto le rispettive categorie.

Tratto dalla commedia di August Wilson, Ma Rainey’s Black Bottom racconta la tensione che si crea tra Ma Rainey, soprannominata la Madre del Blues (interpretata da Viola Davis), e il suo ambizioso suonatore di corno Levee, e la dirigenza bianca decisa a controllare la sua musica nel 1927 a Chicago.

Dopo che è stato segnalato che Boseman sarebbe stato presentato come attore protagonista da Netflix, una delle domande che sono riemerse è se fosse stata la scelta giusta. In effetti, lo è. Se c’è un protagonista del film, è senza dubbio Levee, e in 94 minuti netti, Boseman ha i momenti più grandi e con il maggior peso narrativo.

Insieme al suo lavoro in Da 5 Bloods di Spike Lee a giugno, quest’anno potrebbe benissimo diventare il primo candidato alla doppia candidatura postuma nello stesso anno. L’altro attore nella storia del cinema che la ricevette fu James Dean.

All’ombra della prematura scomparsa dell’attore nel mese di agosto, il suo personaggio di Levee espone tutto ciò che è nel suo arsenale artistico. Forse sapeva che sarebbe stato il suo ultimo film, o forse no, ma c’è una pregnanza e un’elevazione spirituale in ciò che comunica e sarà un formidabile concorrente di Anthony Hopkins ne Il Padre.