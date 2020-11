Mission: Impossible 7, nuove foto dal set di Venezia

Dopo lo stop dei giorni scorsi a causa di contagi di coronavisrus sul set, sono ricominciate a Venezia le riprese di Mission: Impossible 7

Le riprese veneziane di Mission: Impossible 7 sono ricominciate. Come testimoniano le foto e i video apparsi sul web, Tom Cruise, Hayley Atwell e Rebecca Ferguson sono in azione nella città lagunare. Tra combattimenti su uno dei ponti, spericolate fughe in barca e molto altro, di certo non manca l’azione nella città lagunare.

Hayley Atwell was spotted filming an intense fight scene with Esai Morales on a bridge over the Venice canals https://t.co/FHpMkAWxZb — JustJared.com (@JustJared) November 10, 2020

New: Rebecca Ferguson and Tom Cruise on set of "Mission Impossible 7" in Venice, Italy | November 10, 2020 pic.twitter.com/7ltxEzEGIn — Rebecca Ferguson web (@rfergusonweb) November 10, 2020

Gorgeous new photo of @TomCruise and a crew member who is also a fan of Tom’s 💙 pic.twitter.com/iGkl3hNsBt — Christine Williamson 🦋 (@TomsCruiser) November 11, 2020

Il film arriverà nei cinema il 19 novembre 2021, ed oltre al trio composto da Tom Cruise, Hayley Atwell e Rebecca Ferguson il cast vede anche la presenza di Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Shea Whigham ed Esai Morales nei panni dell’antagonista.

Regista e sceneggiatore di Missione: Impossible 7 è Christopher McQuarrie, che si occuperà anche dell’ottavo film della saga, in uscita il 4 novembre 2022. Produttori sono la Skydance di David Ellison, che co-produrrà i film, mentre Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione.

In attesa di poter vedere le nuove avventure dell’agente Ethan Hunt, vi ricordiamo che il 2021 vedrà Tom Cruise tornare a vestire i panni di Pete “Maverick” Mitchell in Top Gun: Maverick. Insieme a lui ritroviamo Val Kilmer nei panni di Tom “Iceman” Kazinsky. Scritto da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer, il film vede alla regia Joseph Kosinski (Oblivion).

