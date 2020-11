Dylan Dog: Il pianeta dei Morti, Bonelli ripubblica la saga in volumi cartonati

Sergio Bonelli Editore ristampa la saga Dylan Dog: Il pianeta dei Morti in una serie di volumi cartonati in grande formato.

La saga Dylan Dog: Il pianeta dei Morti torna in edicola ed in fumetteria in una serie di volumi cartonati in grande formato (22×30 centimentri) da libreria e fumetteria. A darne notizia è la stessa Sergio Bonelli Editore sulle pagine del catalogo Preview.

Il primo volume intitolato proprio Il pianeta dei morti sarà composto da 160 pagine al prezzo di copertina di 19 euro e si può già preordinare online. Il volume contiene le prime tre storie della saga ideata e sceneggiata da Alessandro Bilotta e disegnate da Carmine Di Giandomenico, Paolo Martinello e Daniela Vetro. I tre racconti originariamente vennero pubblicate su Dylan Dog Color Fest 3 e 10 e Dylan Dog Gigante 22.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Scritti dallo sceneggiatore Alessandro Bilotta, i racconti de Il pianeta dei morti sono ambientati in un’epoca futura rispetto alla serie classica, con un Dylan Dog ormai di mezza età che, posto di fronte a scelte estreme e costretto a mettere in discussione ogni certezza, cerca di sopravvivere in un mondo dove una misteriosa epidemia trasforma gli esseri umani in zombi. Nate da un racconto di sole 32 pagine, queste storie sono diventate negli anni una lunga saga, osannata dai lettori. Questo primo volume inaugura la ripubblicazione in grande formato dell’intera serie de Il pianeta dei morti.

