Deep Beyond, il nuovo fumetto di Mirka Andolfo per Image Comics

Deep Beyond è il nuovo fumetto Image Comics che vede il team creativo composto da Mirka Andolfo e David Goy. Insieme a loro Andrea Broccardo e Barabara Nosenzo

Il 3 febbraio 2021 arriverà nelle fumetterie americane Deep Beyond, nuovo fumetto Image Comics. La serie si comporrà di 12 volumi e vedrà l’artista italiana Mirka Andolfo collaborare con David Goy, Andrea Broccardo (Star Wars: Doctor Aphra, Empyre: X-Men, Wonder Woman Agent of Peace) e Barabara Nosenzo (The Ballad of Halo Jones).

La serie sci-fi è prodotta da Arancia Studio, la media company italiana che ha lavorato anche su altri titoli Image Comics di Mirka Andolfo e su Commanders in Crisis.

Deep Beyond è ambientato in una futura Terra tossica e sotto popolata, devastata dalle terribili conseguenze del millennium bug, che ha causato significanti disastri e un arresto della civiltà come la conosciamo. La sopravvivenza del genere umano – e forse, dell’intero pianeto – è nelle mani di un piccolo numero di persone.

Riguardo la serie la Andolfo ha dichiarato:

Ho sempre amato creare storie. Di solito realizzo i miei disegni, ma pensando a Deep Beyond, ero abbastanza sicura di non essere l’artista adatta a lavorarci. La prima idea miè venuta durante un lungo viaggio in macchina con David mentre andavamo ad un incontro di lavoro. Lui stava guidando e parlavamo dell’idea… Poi ci ciamo messi in contatto con un artista che adoriamo e il gioco era fatto. I miei lettori troveranno alcuni degli elementi tipici delle mie storie, inclusi personaggi femminili forti. E il plurale non è una coincidenza. E, come in tutti i miei fumetti, ci sarà grande attenzione per i colori, opera della talentuosa colorist Barbara Nosenzo, con la supervisione mia e del team di Arancia.

In attesa di sapere quando la serie arriverà anche in Italia, ecco una preview del primo volume:

