Adventure Time: Distant Lands ecco il trailer del secondo capitolo

La storia d’amore tra Marceline e la Principessa Bonnibel Gommarosa è viva e vegeta nel nuovo trailer del prossimo speciale di Adventure Time: Distant Lands – Obsidian.

Adventure Time: Distant Lands, lo spin-off in stile antologico della serie di successo di Cartoon Network, ha rilasciato un trailer per il suo secondo capitolo – Obsidian – con la Principessa Bonnibel Gommarosa e Marceline. Lo speciale di Distant Lands, della durata di un’ora, è stato presentato in anteprima sulla piattaforma di streaming HBO Max a giugno. L’episodio ha fornito il retroscena del personaggio BMO attraverso una serie di avventure spaziali.

Il nuovo speciale segue le avventure di Marceline e la Principessa Bonnibel Gommarosa dopo aver canonicamente rinnovato la loro storia d’amore alla fine dello show originale. Il trailer mostra le due in un viaggio nel Regno di Vetro, dove un drago mostruoso si è svegliato per terrorizzare i residenti. Marceline viene convocata per proteggere il Regno e si ricollega ad alcuni pezzi del suo passato lungo il percorso. Combatte anche il drago con il suo basso, che è piuttosto punk rock.

Mentre Distant Lands è stato un successo per i fan dello show originale, la promessa di vedere qualcosa in più sulla storia della Principessa Bonnibel Gommarosa e Marceline in Obsidian, lo ha reso ancora più atteso. Il rapporto tra i due personaggi è stato seguito per anni dai fan, che hanno festeggiato la conferma della loro storia d’amore dopo il finale della serie.

Quella conferma è stata anche criticata, come lo sono state molte relazioni LGBTQI in spettacoli simili, per aver aspettato fino all’ultimo minuto per farla canonizzare. Per i fan che hanno provato quella frustrazione, il nuovo speciale promette un quadro più completo della loro storia e di come si evolverà. Adventure Time: Distant Lands – Obsidian debutta su HBO Max il 19 novembre.