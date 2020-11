The Umbrella Academy, la serie rinnovata per una terza staione

The Umbrella Academy 3 si farà, parola di Netflix. Ad annunciarlo la stessa piattaforma sui suoi canali social, postando una semplice immagine di un 3 con la parte superiore a forma di ombrello su fondo nero e la scritta “Abbiamo sentito delle voci… È in arrivo la stagione 3 di The Umbrella Academy“.

Abbiamo sentito delle voci… È in arrivo la stagione 3 di The Umbrella Academy ☂️☂️☂️ Posted by Netflix on Tuesday, November 10, 2020

Una buona notizia per i fan dei fratelli Hargreeves, soprattutto in un periodo dopo il colosso dello streaming non ha esitato a tagliare la produzione di molte sue serie vista la situazione dovuto al coronavirus. Esempi lampanti sono Mindhunter e Glow.

Una conferma che segue le insistenti voci dei giorni scorsi che volevano la serie già confermata da prima del 31 luglio, giorno della messa in onda della seconda stagione, per dare così modo al team di iniziare già la pre-produzione.

Tratta dall’omonima serie a fumetti ideata da di Gerard Way – cantante e co-fondatore del gruppo musicale My Chemical Romance- e Gabriel Bá, la serie vede protagonisti Ellen Page (Vanya Hargreeves), Tom Hopper (Luther Hargreeves), David Castañeda (Diego Hargreeves), Emmy Raver-Lampman (Allison Hargreeves), Robert Sheehan (Klaus Hargreeves), Aidan Gallagher (Numero Cinque Hargreeves) e Justin H. Min (Ben Hargreeves).

Non è ancora stata rivelata la data di uscita della terza stagione, ma stando alle parole di Gerald Way le riprese dovrebbero iniziare a febbraio 2021 e quindi la serie dovrebbe arrivare su Netflix nel 2022. Non resta che attendere eventuali conferme.

