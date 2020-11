The Promised Neverland, il manga ha vinto l’Amazon Comics Award

The Promised Neverland, manga scritto e disegnato da Kaiu Shirai, ha vinto la prima edizione dell’Amazon Comics Award.

Il manga The Promised Neverland scritto e disegnato da Kaiu Shirai ha vinto la prima edizione dell’Amazon Comics Award. Il contest è nato dalla collaborazione fra Amazon.it e Lucca Comics & Games – creato appositamente per l’edizione Changes – ed assegnato tramite votazione dai clienti della piattaforma di vendita online.

Secondo posto per Scheletri, la graphic novel di Zerocalcare edito da Bao Publishing, mentre il gradino più basso del podio se lo è aggiudicato Demon Slayer. Kimetsu no yaiba, il manga di Koyoharu Gotouge e pubblicato da Star Comics.

The Promised Neverland, che in Italia è pubblicato da J-Pop, ha esordito in Giappone sulle pagine di Shueisha nel 2016 e vede protagonisti Emma, Norman e Ray vivere felici fin dalla nascita in un orfanotrofio circondato da un fitto bosco. Accuditi da un’amorevole “mamma”, io tre vedranno la loro normalità andare in pezzi quando scoprono cosa accade davvero a chi lascia la casa per essere “adottato e cosa nasconde il muro de delimita il bosco. Ai ragazzi non resta che ingegnarsi per trovare una via di fuga.

Dal manga sono stati tratti una serie animata di 12 episodi, un serie tv live action prodotta da Fox 21 e Amazon Studio ed un film che uscirà in Giappone a dicembre.

