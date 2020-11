The Outsider, HBO ha cancellato la serie dopo una sola stagione

The Outsider, serie tratta dal romanzo di Sthephen King, non avrà una seconda stagione. La serie infatti è stata cancellata da HBO.

HBO ha cancellato dopo una sola stagione The Outsider. La serie tratta dal romanzo di Sthephen King non avrà quindi una seconda stagione sul canale via cavo. Nonostante ascolti di 9 milioni di persone ad episodio sulle varie piattaforme e 1.37 milioni di persone collegate per vedere il finale di stagione in diretta, l’emittente tv ha deciso di non produrre una seconda stagione.

Di seguito la dichiarazione di HBO riguardo la cancellazione dello show:

Abbiamo amato collaborare con Richard, Jason, Andrew Bernstein ed il team di MRC Television e auguriamo loro il meglio per continuare il mondo creato dal brillante Stephen King.

Non è detto però che la serie non abbia comunque una seconda stagione, infatti la MRC Television – produttrice della serie – sta cercando di trovare una nuova casa aalla serie. Lo showrunner Richard Price è ancora al timone della seconda stagione, quindi ai fan non resta che sperare.

