Jordan Peele, annunciata la data di uscita di un suo nuovo film senza titolo

La Universal ha appena annunciato che distribuirà un nuovo film scritto e diretto da Jordan Peele presentandolo come un “evento horror”. Non si tratterebbe del remake de La Casa Nera, che il regista dovrebbe semplicemente produrre. La data di uscita di questo progetto senza titolo è fissata per il 22 luglio 2022.

Peele ha vinto un Oscar per la sceneggiatura di Scappa – Get Out. La pellicola ha ricevuto anche una nomination a miglior film e miglior regia.

La sua seconda fatica, Noi (Us), ha incassato 255 milioni di dollari in tutto il mondo, la stessa cifra del primo film, anche se non è riuscita a mettere d’accordo tutta la critica come in precedenza.

Ciò non toglie che Peele rimane uno dei più grandi autori di film horror ora su piazza, data soprattutto la sua grande maestria nell’adoperare il linguaggio di genere per parlare di tematiche sociali attuali e pungenti. Un paradosso se pensate che la creatura che lo ha lanciato, da lui interpretata e scritta, è stata la serie comica Key & Peele.

Di recente il regista ha avviato il terzo revival di The Twilight Zone, oltre che a ricoprire le vesti di produttore di Lovecraft Country della HBO, Hunter di Amazon Prime e del sequel di Candyman.

Se tutto fosse confermato dunque il nuovo film di Jordan Peele arriverà il fine settimana dopo quello in cui uscirà Animali fantastici 3, debuttando insieme al musical d’animazione della Paramount, Under the Boardwalk. Il che non dovrebbe essere un problema data la differenza dei tipi di pubblico a cui i film si rivolgono.

