DC Comics, Marie Javins è la nuova editor in chief

Marie Javins è la nuova editor in chief DC Comics. A darne l’annuncio la stessa casa editrice, che ha così scelto il successore di Bob Harras

Marie Javins è la nuova editor in chief DC Comics. A darne l’annuncio la stessa casa editrice, che ha così scelto il successore di Bob Harras, rimosso dal ruolo ad agosto.

Dopo aver ricoperto il ruolo ad interim insieme a Michele Wells, la Jarvis è stata quindi confermata e lavorerà a stretto contatto con con il vicepresidente e direttore editoriale Daniel Cherry III e il publisher e direttore artistico Jim Lee per la supervisione e il coordinamento dei fumetti della casa editrice.

Di seguito le parole della Javins dopo la sua nomina:

Quando da bambina divoravo i fumetti di Wonder Woman, Nubia e Supergirl, non avrei mai immaginato che decenni dopo sarei stata alla guida della potente DC. Sono incredibilmente onorata di questa responsabilità e mi dedicherò a supportare e stimolare la famiglia allargata di DC Comics composta da impiegati, autori, rivenditori e collaboratori, nella nostra missione di raccontare storie innovative che facciano riflette ed allarghino il nostro mondo, e in alcuni casi la nostra galassia e il nostro multiverso.

Prima di essere promossa, Marie Javins lavorava in DC come editor esecutivo responsabile dei progetti editoriali internazionali e delle strategie per il digitale. Inoltre prima di entrare in DC è stata editor-in-chief di Teshkeel Media Group e editor e colorista per Marvel Comics.