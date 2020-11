Borat 2: il poster del film scatena l’ira della comunità islamica

Il poster diffuso in Francia dedicato a Borat 2 ha scatenato l’ira della comunità islamica che ne ha chiesto la rimozione.

Sacha Baron Cohen è sempre stato un simpatico provocatore, e sembra che con Borat 2 abbia fatto scattare le antipatie di molti, considerando che il poster francese del film ha scatenato l’ira della comunità islamica.

Questo perché nell’immagine in cui Cohen indossa solo una mascherina che copre le sue parti intime l’attore indossa un anello con su scritto Allah, cosa che ha fatto scattare la comunità islamica francese che, si sa, è abbastanza sensibile a queste cose. Ecco l’immagine nel dettaglio.

Per questo motivo è stata chiesta la rimozione del poster dai bus di Parigi, anche se, ad oggi, non sembrano essere stati presi provvedimenti in questo senso.

Il film ha scatenato polemiche anche per una scena in cui l’avvocato di Trump, Rudolph Giuliani, si slaccia i pantaloni in una stanza d’hotel con a fianco la giornalista (che SPOILER in realtà è la figlia di Borat).

Anche la babysitter di Tutar ha fatto delle dichiarazioni particolari, affermando di non essere a conoscenza del fatto che si stesse girando un film satirico quando era stata coinvolta nelle riprese.