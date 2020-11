Apple Watch, arriva Nightware: l’app contro gli incubi

Stiamo attraversando un periodo storico difficile e che sta mettendo a dura prova la tenuta psicologica di tutti noi. E la nuova applicazione per Apple Watch pensata per alleviare il sonno casca decisamente a fagiolo.

È di questi giorni la notizia che la Food and Drug Administration (FDA) – dopo test su 70 pazienti durati un mese – ha approvato la nuova applicazione Nightware. Si tratta, come già anticipato, di un software studiato per monitorare la qualità del sonno. Ma c’è dell’altro.

Nightware analizza diversi parametri durante il sonno: battito cardiaco e i movimenti. Incrociando questi dati con un algoritmo sviluppato ad hoc da Apple, l’app è in grado di capire quando l’utente sta avendo un incubo durante il sonno.

E, quando questo accade, Apple Watch invia delle piccole vibrazioni per svegliare la persona che sta avendo dei “brutti” sogni.

Al momento Nightware non è ancora disponibile sullo store italiano di Apple e non è nemmeno chiaro quando arriverà.

In ogni caso, si tratta dell’ennesimo strumento che la Mela Morsicata mette a disposizione degli utenti per monitorare il proprio stato di salute, anche se – e questo è importante sottolinearlo – gli strumenti di Apple Watch non vanno intesi come sostituti di strumenti professionali o di veri consulti medici.