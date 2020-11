Abbiamo fatto una lista dei migliori film ancora in uscita nel 2020 in Italia, sia nelle sale che sulle piattaforme di streaming. Visto che mancano solo due mesi alla fine del 2020 e non sappiamo ancora con certezza quando torneremo nelle sale.

Abbiamo messo insieme un elenco di dieci film in uscita nel 2020 che potrai guardare tranquillamente da casa o nelle sale, nella speranza che l’apertura venga confermata.

L’elenco dei film riportati segue l’ordine d’uscita nelle sale e quello d’uscita sulle piattaforme.

Monster Hunter

3 Dicembre

Monster Hunter, adattamento dell’omonimo videogame, esce nelle sale italiane il 3 dicembre 2020.

Ecco come lo descrive Sony: Dietro il nostro mondo, ce n’è un altro, un mondo di mostri pericolosi e potenti che governano il loro dominio con ferocia mortale. Quando un’inaspettata tempesta di sabbia trasporta il capitano Artemis (Milla Jovovich) e la sua unità (TI Harris, Meagan Good, Diego Boneta) in un nuovo mondo, i soldati sono scioccati nello scoprire che questo ambiente ostile e sconosciuto ospiti mostri enormi e terrificanti immuni alla loro potenza di fuoco.

Nella loro disperata battaglia per la sopravvivenza, l’unità incontra il misterioso Cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli permettono di stare un passo avanti rispetto alle potenti creature. Artemis e Hunter costruiscono lentamente un rapporto di fiducia, nel frattempo la protagonista scopre che il compagno fa parte di una squadra guidata dall’Ammiraglio (Ron Perlman). Affrontando un pericolo così grande che potrebbe minacciare di distruggere il loro mondo, i coraggiosi guerrieri si alleano combinando le loro uniche abilità per la resa dei conti.

Freaks Out

16 Dicembre

Freaks Out è diretto dal pluripremiato regista, attore e compositore italiano Gabriele Mainetti, autore del film di successo Lo chiamavano Jeeg Robot. Da un soggetto originale di Nicola Guaglianone, la sceneggiatura è firmata da quest’ultimo e Gabriele Mainetti. La data di uscita di Freaks Out al cinema è fissata per il 16 dicembre 2020.

Il film è ambientato nella Roma occupata dai nazisti del 1943 e vede protagonisti quattro fratelli artisti circensi, Matilde (Aurora Giovinazzo), Cencio (Pietro Castellitto), Fulvio (Claudio Santamaria) e Mario (Giancarlo Martini) che, in seguito alla scomparsa del proprietario del circo Israel (Giorgio Tirabassi), partono per un’avventura che potrebbe cambiare non soltanto i loro destini, ma il corso stesso della Storia. Nel cast anche Max Mazzotta e Franz Rogowski.

I Croods 2, Una nuova era

23 Dicembre

In questo nuovo capitolo vedremo la celebre famiglia preistorica dei Croods alla ricerca di un nuovo posto dove vivere. Ben presto trovano un luogo protetto da delle mura che sembra un vero paradiso e fanno la conoscenza della famiglia che lo abita, i Superior. Tutto ciò porterà a una grande avventura che aiuterà le famiglie a forgiare un nuovo futuro.

I Croods sbarcheranno nei cinema durante le vacanze di Natale con una nuova e divertente avventura, che li vedrà al fianco della moderna famiglia dei Superior.

Diabolik

31 Dicembre

Distribuito da 01 Distribution, sta per arrivare nelle sale cinematografiche un nuovo giallo con protagonista Diabolik diretto da Antonio e Marco Manetti. Il film è una trasposizione cinematografica del primo albo dell’omonima serie a fumetti, Il Re Del Terrore, scritti da Angela Giussani.

È ancora presto per parlare di trama del film, ma essendo la trasposizione cinematografica dei fumetti de Il Re Del Terrore, dovrebbe parlare dell’omicidio della marchesa Semily, avvenuto dopo l’arrivo di Stefano Garian e del padre di Gustavo al castello. I sospetti dell’Ispettore Ginko cadono anche su Diabolik, che da tempo aveva messo gli occhi sull’eredità della famiglia Garian.

Al fianco di Luca Marinelli nel ruolo di Diabolik, e di Miriam Leone nel ruolo di Eva Kant, troviamo anche: Valerio Mastandrea nei panni dell’Ispettore Ginko, Claudia Gerini, Serena Rossi, Alessandro Roia. Il film arriverà in tutte le sale cinematografiche italiane il 31 dicembre 2020.

Jingle Jangle: Un’avventura natalizia

13 Novembre

Con Keegan-Michael Key, Forest Whitaker e la leggenda televisiva Phylicia Rashad, il film di Natale di Netflix Jingle Jangle: A Christmas Journey arriverà sulla piattaforma alla metà del mese. Il film, in uscita il 13 novembre su Netflix, è diretto da David E. Talbert.

Ecco come Netflix descrive il film: Un’avventura musicale ambientata nella gloriosa vibrante città di Cobbleton, il film segue il leggendario produttore di giocattoli Jeronicus Jangle (vincitore del premio Oscar, Forest Whitaker) le cui fantasiose invenzioni sono esplosioni di fantasia e meraviglia. Ma quando il suo fidato apprendista (il vincitore dell’Emmy, Keegan-Michael Key) ruba la sua creazione più preziosa, spetta alla sua altrettanto brillante e inventiva nipote (la nuova arrivata, Madalen Mills) – e un’invenzione a lungo dimenticata – curare vecchie ferite e risvegliare la magia dentro .

Dall’immaginazione dello scrittore e regista David E. Talbert, Jingle Jangle: A Christmas Journey ci ricorda la forza della famiglia e il potere delle possibilità. Con canzoni originali di John Legend, Philip Lawrence, Davy Nathan e This Day eseguite da Usher e Kiana Ledé.

Elegia americana (Hillbilly Elegy)

24 Novembre

Dal regista Ron Howard, il 24 novembre ci porterà Elegia americana su Netflix proprio mentre gli americani stanno preparando le loro cene del Ringraziamento. Interpretato da Glenn Close (Guardiani della Galassia) e Amy Adams (L’uomo d’acciaio), il film è basato sul libro best seller di J.D. Vance.

J.D. Vance (Gabriel Basso), un ex marine del sud dell’Ohio e attuale studente di giurisprudenza di Yale, è sul punto di ottenere il lavoro dei suoi sogni quando una crisi familiare lo costringe a tornare nella casa che ha cercato di dimenticare.

J.D. deve affrontare le complesse dinamiche della sua famiglia incluso il suo rapporto instabile con sua madre Bev (Amy Adams), che sta lottando con la dipendenza. Alimentato dai ricordi di sua nonna Mamaw (Glenn Close), la donna resiliente e intelligente che lo ha cresciuto, J.D. arriva ad abbracciare l’impronta indelebile della sua famiglia nel suo viaggio personale.

Mank

4 Dicembre

Il prossimo film del regista di Fight Club e The Social Network, David Fincher, Mank è interpretato dal vincitore dell’Oscar Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Arliss Howard, Tom Pelphrey, Sam Troughton, Ferdinand Kingsley, Tuppence Middleton, Tom Burke e Charles Dance.

Il film è incentrato sulla Hollywood degli anni ’30, vista attraverso gli occhi dell’arguzia e dello sceneggiatore alcolizzato Herman J. Mankiewicz mentre corre per finire Citizen Kane. Questa non è la prima volta che la storia della produzione di Citizen Kane viene filmata; HBO ha prodotto il film RKO 281 nel 1999, con Liev Schreiber e James Cromwell.

Il biopic in bianco e nero sullo sceneggiatore di Quarto Potere Herman J. Mankiewicz, uscirà il 4 dicembre su Netflix. Continua, quindi, la collaborazione tra il regista e Netflix, per il quale ha firmato negli ultimi anni prodotti seriali come Mindhunter e Love+Deaths+Robots.

Ma Rainey’s Black Bottom

18 Dicembre

Chicago, 1927. Una sessione di registrazione. Sorgono le tensioni tra Ma Rainey (Viola Davis), il suo ambizioso suonatore di corno (Chadwick Boseman, in una delle sue ultime esibizioni), e la dirigenza bianca, determinata a controllare la leggendaria Mother of the Blues. Basato sull’opera teatrale del vincitore del Premio Pulitzer August Wilson.

Black Bottom di Ma Rainey, diretto da George C. Wolfe. Con Viola Davis, Chadwick Boseman, Colman Domingo, Michael Potts, Glynn Turman, Dusan Brown e Taylour Paige. In arrivo su Netflix 18 dicembre 2020.

Il Principe Cerca Moglie 2

18 Dicembre

Dopo aver acquistato i diritti per un’enorme quantità di denaro, Amazon Prime Video si contenderà le visualizzazioni con Ma Rainey’s Black Bottom su Netflix lanciando Il Principe cerca Moglie 2, il tanto atteso sequel del primo film, il 18 dicembre 2020.

Il film sarà interpretato da Eddie Murphy, Arsenio Hall, Jermaine Fowler, Leslie Jones, Shari Headley, John Amos, Tracy Morgan, Wesley Snipes e James Earl Jones.

Soul

25 Dicembre

Il film Soul della Pixar arriverà su Disney+ il giorno di Natale, questa è la seconda volta quest’anno che Pixar porta qualcosa di nuovo alle famiglie e la seconda volta che Disney rilascia un blockbuster direttamente su Disney+ in meno di 3 mesi (l’altro è Mulan).

Joe Gardner, un insegnante di musica in una scuola media, sogna da tempo di esibirsi in uno spettacolo jazz. Riesce ad avere una possibilità dopo aver fatto colpo su altri musicisti jazz durante un numero al The Half Note di New York. Tuttavia, un incidente fa sì che la sua anima venga separata dal suo corpo e trasportata allo You Seminar, un centro in cui le anime si sviluppano e acquisiscono passioni prima di essere trasferite in un bambino appena nato.

Gardner si trova costretto a lavorare con le anime in allenamento, come 22, un’anima con una vaga visione della vita, al fine di tornare sulla Terra prima che sia troppo tardi.