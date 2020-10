Il Principe Cerca Moglie 2 uscirà su Amazon Prime Video a dicembre

Il Principe cerca Moglie 2, il sequel del film cult con Eddie Murphy protagonista, arriverà su Amazon Prime Video a dicembre.

Il Principe Cerca Moglie 2, conosciuto negli Stati Uniti come Coming 2 America, sequel del popolare cult con Eddie Murphy, arriverà su Amazon Prime Video a dicembre. Questi sarebbero gli accordi raggiunti tra la Paramount e gli Amazon Studios che consentiranno al lungometraggio di arrivare direttamente in streaming, anziché in sala.

L’uscita del film è prevista per il 18 dicembre. L’accordo ammonterebbe ad una cifra decisamente importante, considerando che stiamo parlando di 125 milioni di dollari. L’accordo prevede anche la presenza di marchi importanti come McDonalds ed il brand di whiskey Crown Royal. Sembra che Eddie Murphy debba ancora dare la sua benedizione.

Il film, diretto da Craig Brewer, avrà come protagonista Eddie Murphy nei panni del principe africano Akeem che, a distanza di anni dal suo viaggio a New York, scoprirà di avere un figlio che vive nel Queens (il personaggio sarà interpretato da Jermaine Fowler). Perciò Akeem e Semmi organizzeranno un nuovo viaggio negli Stati Uniti.

Il cast di questo nuovo lungometraggio prevede la presenza di Arsenio Hall, Tracy Morgan, Leslie Jones, Wesley Snipes, KiKi Layne, Rick Ross, Teyana Taylor e di James Earl Jones.