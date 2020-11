PS5, ecco il nuovo trailer di lancio “Play Has no Limits”

A distanza di una settimana dal lancio europeo di PS5, Sony pubblica un nuovo trailer di lancio della serie “Play has no Limits”, tutto incentrato sui titoli next-gen.

PS5 è protagonista di un nuovo trailer di lancio della serie Play Has no Limits, praticamente il nuovo motto della console, tutto incentrato sui titoli next-gen. Il filmato, che trovate qui sotto, dura circa un minuto e presenta una rapida carrellata dei giochi in arrivo nei prossimi mesi su PlayStation 5.

Il trailer si apre con Horizon Forbidden West per poi lasciare spazio a Returnal, a Gran Turismo 7, a Ratchet & Clank Rift Apart, a Marvel’s Spider-Man Miles Morales e a Demon’s Souls Remake. Come di certo saprete, gran parte di questi titoli è ancora privo di data d’uscita. Tra tutti i giochi mostrati, infatti, solo Spider-Man Miles Morales e Demon’s Souls arriveranno sul mercato europeo il prossimo 19 novembre novembre insieme alla console. Tutti gli altri giochi presenti nel trailer saranno disponibili nel corso del 2021.

Prima di lasciarvi alla visione del trailer, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete già trovare la recensione di PS5 curata dal nostro Itomi.

Cosa ne pensate del nuovo trailer di lancio di PlayStation 5? Siete pronti ad accogliere la next-gen targata Sony il prossimo 19 novembre?