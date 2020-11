Oslo: Andrew Scott e Ruth Wilson nel film HBO prodotto da Spielberg

Ruth Wilson e Andrew Scott entrano nel cast del film HBO Oslo prodotto da Steven Spielberg. Adattamento dell’omonima opera teatrale vincitrice del Tony Award.

Ha preso forse la sua forma finale il cast di Oslo, il nuovo film originale HBO, che potrà vantare la presenza davanti alle camere, direttamente da His Dark Materials (qui il trailer della seconda stagione), di Ruth Wilson e Andrew Scott, oltre che quella in veste di produttore esecutivo di Steven Spielberg.

Il regista sarà Bartlett Sher e la sceneggiatura sarà di J.T. Rogers, esattamente il duo che ha lavorato all’omonima opera teatrale vincitrice del Tony Award da cui la pellicola è tratta.

Oslo è basato sulla storia vera dei negoziati tra il governo israeliano e l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina che hanno portato agli accordi di Oslo del 1993.

Wilson interpreterà Mona Juul, un ministro degli esteri norvegese, mentre Scott interpreterà suo marito, il sociologo norvegese Terje Rød-Larsen. Oltre ai due attori il cast includerà Salim Dau, Waleed Zuaiter, Jeff Wilbusch, Igal Naor, Dov Glickman, Rotem Keinan, Itzik Cohen, Tobias Zilliacus e Sasson Gabai.

Spielberg sarà produttore esecutivo insieme al vincitore dell’Emmy Marc Platt (Il Ponte delle Spie), Kristie Macosko Krieger (The Post) di DreamWorks e David Litvak di Bold Films. Sher e Rogers serviranno come co-produttori esecutivi insieme a Cambra Overend. Tara Grace della HBO ha così commentato il progetto:

In collaborazione con Steven, Kristie, Marc e Bold Films, siamo lieti di lavorare con J.T. e Bartlett per adattare la loro opera vincitrice del Tony Award. Raccontiamo la straordinaria impresa di due parti diametralmente opposte che si riescono ad unire per trovare un terreno comune. I temi di Oslo sono particolarmente pertinenti e non potremmo essere più contenti di avere così tanti venerati artigiani da entrambi i lati della camera per dar loro vita.