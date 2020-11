LEGO Les Paul: l’iconica chitarra Gibson riprodotta a grandezza naturale

L’artista LEGO morimorilego durante il periodo di lockdown a marzo ha prodotto e condiviso la chitarra Gibson Les Paul riprodotta in LEGO a grandezza naturale.

L’iconica chitarra Gibson Les Paul Standard è stata riprodotta da morimorilego a grandezza naturale e va ad aggiungersi ad un’altra opera d’arte prodotta nel 2019 da Nick Brick, la Red Special creata dal chitarrista dei Queen Brian May assieme a suo padre.

La chitarra è completa di tutto, dal battipenna bianco, alla colorazione sfumata del corpo.

L’unico elemento che potrebbe non essere LEGO, ma che si può ampiamente perdonare, sono forse le corde che in quel colore e di quella lunghezza non sono mai state prodotte a Billund.

Vista da lontano, è una di quelle opere che non sembrano affatto LEGO.

Restando in tema di chitarre, attendiamo ora la versione ufficiale LEGO. Durante l’annuncio dei risultati della First Review 2020 di LEGO Ideas infatti, è stato annunciato il progetto vincitore del contest Music To Our Ears, un concorso a latere sempre sul portale LEGO Ideas.

Il vincitore Tomáš Letenay (aka TOMOELL) aveva realizzato cinque modelli di Stratocaster che saranno riprogetti e prodotti da LEGO come, supponiamo, set della serie Ideas.

Il progetto originale non è in scala 1:1 e con tutta probabilità nemmeno la versione riprogettata LEGO lo sarà, però sarà interessante vedere come realizzerà LEGO questo nuovo oggeto mai creato prima.