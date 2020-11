Jurassic World: Dominion – L’emozionante post di Sam Neill per la fine delle riprese

Sam Neill ha condiviso un post significativo sulla fine delle riprese di Jurassic World: Dominion, dopo tante interruzioni e posticipi.

Qualche giorno fa si sono concluse le riprese di Jurassic World: Dominion che, così come tutte le produzioni televisive e cinematografiche del 2020, hanno subito ritardi e interruzioni dovute alla pandemia. Ma la produzione si è appena conclusa, e Sam Neill ha condiviso un post dedicato alla fine delle riprese di Jurassic World: Dominion.

Ecco il post molto significativo ed emozionante.

There were days we thought we might not make it. But we have…we pulled off what seemed well nigh impossible . Great crew. Lovely cast . Top director. Phew- and CELEBRATIONS. #JurassicWorldDominion #JurassicPark https://t.co/MCzIo3efxF

— Sam Neill (@TwoPaddocks) November 8, 2020