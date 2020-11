Jurassic World: Dominion ha ufficialmente finito le riprese

Jurassic World: Dominion ha ufficialmente finito le riprese. Dopo 18 mesi e 40.000 tamponi eseguiti, il regista Colin Trevorrow, può tirare un sospiro di sollievo.

Il regista Colin Trevorrow ha rilanciato il franchise di Jurassic World nel 2015 con grande successo, ed era tornato a guidare il finale della trilogia 18 mesi fa. Anche se i fan erano divisi su Jurassic World: Fallen Kingdom, c’era molta eccitazione per il nuovo film. Jurassic World: Dominion riporterà in vita diversi personaggi del passato della serie, tra cui Alan Grant (Sam Neill), Ellie Sattler (Laura Dern) e Ian Malcolm (Jeff Goldblum).

Le riprese sono iniziate nel febbraio 2020, ma sono durate solo poche settimane prima che il COVID-19 chiudesse le produzioni in tutto il mondo. È poi diventato il primo film di successo a riprendere le riprese seguendo rigidi protocolli di sicurezza. Il processo ha funzionato per lo più, anche se ci sono stati alcuni casi in cui le riprese si sono dovute fermare di nuovo dopo test positivi.

Dopo tutto questo tempo, è stato finalmente annunciato che Jurassic World: Dominion ha terminato le riprese. La notizia è stata confermata a Deadline da Trevorrow e Universal. Le riprese si sono concluse dopo che sono stati effettuati 40.000 tamponi al cast e alla troupe e tutti si sono isolati in una bolla di produzione per mesi.

Non sono sicuro di poterlo esprimere a parole. È stato notevole. La nostra troupe e il nostro cast sono stati così resistenti. Tutti i produttori hanno lavorato 24 ore su 24 per renderlo un film migliore possibile. È stato stimolante. Ha dichiarato Trevorrow.

La capacità di Dominion di completare la produzione con una quantità relativamente piccola di casi positivi è il risultato diretto del fatto che Universal ha pagato 6-8 milioni di dollari in più per far rispettare le linee guida di produzione.