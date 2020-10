Jurassic World: Dominion – Riprese ferme dopo alcuni positivi al COVID-19

Le riprese di Jurassic World: Dominion si sono fermate a causa di alcuni casi di positivi al Covid-19. A comunicarlo è stato Colin Trevorrow.

Jurassic World: Dominion arriverà nelle sale cinematografiche nel 2022, ma, nel frattempo, la produzione del film continua ad avere problemi. Le riprese di Jurassic World: Dominion si sono fermate a causa di alcuni casi di positivi al Covid-19.

A comunicarlo è stato lo stesso regista, Colin Trevorrow, che ha scritto su Twitter:

Woke up to the news we had a few positive Coronavirus tests on Jurassic World: Dominion. All tested negative shortly after, but due to our safety protocols we’re going to pause for two weeks. Back soon. pic.twitter.com/DxuqX9UdgX

