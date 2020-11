Hetalia World Stars, la serie anime debutta nel 2021

Nella primavera del 2021 arriverà la serie Hetalia World Stars, settima stagione dell’anime tratta dal manga omonimo di Hidekaz Himaruya

Debutterà nel 2021 la serie anime Hetalia World Stars, settima stagione tratta dall’omonimo manga creato da Hidekaz Himaruya. La serie che vede le Nazioni in versione antropomorfa e con un carattere che ne rispecchia gli stereotipi debutterà nella primavera del prossimo e vede protagonisti i personaggi visti nelle precedenti serie. Daisuke Namikawa è l’Italia, Hiroki Yasumoto la Germania, Hiroki Takahashi il Giappone, Katsuyuki Konishi l’America, Noriaki Sugiyama l’Inghilterra, Masaya Onosaka la Francia, Yasuhiro Takato la Russia e Yuki Kaida la Cina.

Prodotta dallo Studio DEEN, l’anime vede il ritorno di Hiroshi Watanabe alla regia, Kazuyuki Fudeyasu alla sceneggiatura e Mariko Oka come character designer

In attesa del debutto della nuova serie, vi ricordiamo che le avventure di Daisuke Namikawa e dei suoi compagni le potete vedere sul canale YouTube di Yamato Video, che ha rinominato il prodotto in Incapacitalia ed è completamente doppiata in italiano.

Il manga di Hetalia World Stars è stato lanciato sulla rivista Shonen Jump+ e dopo una pausa di ben due anni iniziata nell’aprile del 2018, che ha visto Hidekaz Himaruya dedicarsi ad un altro progetto di cui al momento non si sa nulla, il manga riprenderà la serializzazione.

Di seguito il poster dell’anime: