Final Fantasy VII Remake Orchestra ecco le date rimandate al 2021

Il tour di Final Fantasy VII Remake Orchestra non andrà avanti come previsto. Il COVID-19 ha rimandato una serie di spettacoli in nome della sicurezza pubblica.

Square Enix ha annunciato che il Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour sposterà alcuni suoi spettacoli al 2021. Il primo spettacolo è stato quello di San Francisco, in California, il 9 luglio 2020. Lo spettacolo di Los Angeles che era originariamente fissato al 14 giugno 2020 sarà ora in scena il 6 marzo 2021. Lo spettacolo di Toronto, Ontario, si terrà il 20 e 21 maggio 2021, invece del 26 e 27 giugno 2020. Infine, lo spettacolo di Singapore del 4 luglio 2020 si terrà il 23 gennaio 2021.

Si tratta solo di uno dei molteplici concerti previsti per Square Enix, le cui date sono state modificate a seguito della pandemia. I concerti di Tokyo sono stati entrambi cancellati.

Il Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour, presentato da AWR Music Productions, è un nuovo elettrizzante concerto basato interamente sull’attesissimo e rivoluzionario gioco di Square Enix. Avrà tutti i nuovi arrangiamenti sinfonici basati sull’amata musica del compositore Nobuo Uematsu, e sulla canzone a tema Hollow.

Questo concerto sarà eseguito a Londra dalla rinomata Royal Philharmonic Concert Orchestra, guidata dal pluripremiato direttore d’orchestra Arnie Roth vincitore del Grammy, con splendide scene video ad alta definizione del nuovo gioco creato in esclusiva per questo concerto da Square Enix.

Il compositore Masashi Hamauzu sarà presente a questo straordinario evento. I fan si potranno immergere nel mondo di uno dei giochi più visionari di tutti i tempi con questa sensazionale esperienza di concerto multimediale.

Il concerto di Londra è stato riprogrammato al 3 giugno 2021. Questa data è già completamente sold out ma per chi volesse partecipare a una delle date di questo evento può trovare i biglietti e le date aggiornate sul sito ufficiale.