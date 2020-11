Crew-1: tutto è pronto per il lancio del 14 novembre

La data di partenza della missione SpaceX Crew-1, il primo volo commerciale per la ISS, è fissata al 14 novembre: la navicella è già arrivata oggi arrivano gli astronauti.

La navicella spaziale della missione SpaceX Crew-1 è arrivata al Launch Complex 39A del Kennedy Space Center giovedì 5 novembre. Oggi pomeriggio, orario degli Stati Uniti, si aspettano gli astronauti che a bordo di un volo charter raggiungeranno il Kennedy Space Center.

La missione Space X Crew-1 della NASA vedrà gli astronauti Hopkins, Glover, Walker e Noguchi partire verso la Stazione Spaziale Internazionale a bordo di Crew Dragon, spinto dal Falcon 9.

Il decollo dal Launch Complex 39A è previsto per le 19:49. EST sabato 14 novembre, in Italia saranno le 01:49 della domenica mattina.

La NASA invita il pubblico a collegarsi e ad assistere al lancio di questa importante tappa del programma spaziale.

Nel frattempo è possibile ricevere la propria carta di imbarco:

🎫 All aboard! It's time for another #LaunchAmerica mission.

Get your own virtual boarding pass for the NASA @SpaceX Crew-1 launch, taking flight on Nov. 14. Download, print, and share it with us and we might feature you on NASA TV: https://t.co/mNRSWWdZzP pic.twitter.com/XyYx6aeJbj

— NASA (@NASA) November 8, 2020