Black Widow, le dichiarazioni di Florence Pugh sulla trama

In una recente intervista, Florence Pugh, co-protagonista dell’attesissimo Black Widow, ha raccontato di una trama incentrata su una “terrificante” storia di abuso.

“La trama che racconteremo nel film è veramente terrificante.” ha rivelato Florence Pugh riferendosi, durante una recente intervista, a Black Widow, il prossimo film sul calendario del Marvel Cinematic Universe.

Parlerà di donne che sono state, essenzialmente, maltrattate e addestrate per diventare macchine per uccidere e, come ha ripetuto Scarlett, questo è il momento giusto per raccontare una storia del genere. C’è anche la presenza molto forte della tematica di donne che si riprendono la propria vita. Ed in più è anche un film dei Marvel Studios. Una combinazione rara di cui è eccitante fare parte.

Florence Pugh, interprete di Yelena Belova, descrive il suo personaggio come una “sorellina fastidiosa” e afferma che il legame che condivide con Natasha Romanoff è al centro del film.

C’è un’amicizia adorabile e unica tra loro. Due sorelle perdute da tempo, che ritrovandosi si aiutano a vicenda ricostruendo i buchi neri delle loro vite.

La messaggistica femminista è destinata a essere una parte importante di Black Widow. In merito a questo la stessa Scarlett Johansson, intervistata da Empire all’inizio di quest’anno, ha detto che è “ovvio” che Natasha sia una femminista, aggiungendo che il film riflette il movimento Me Too e consente di esplorarne le principali questioni attraverso il prisma dell’MCU.

Penso che, in particolare per Cate (Shortland), fosse molto importante fare un film su donne che aiutano altre donne, aiutandole a risollevarsi da situazioni difficili.

Ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, il film vedrà Natasha immergersi nel suo passato per risolvere le questioni rimaste in sospeso e poi “passare il testimone” alla sorella Yelena.

Black Widow, diretto da Cate Shortland, dovrebbe uscire il 7 maggio 2021, dopo i continui rinvii causati dalla pandemia da coronavirus che ne hanno spostato la data di uscita a più di un anno dall’originale prevista. Nel cast, oltre alle due attrici già citate, ci saranno Rachel Weisz, David Harbour, William Hurt, Ray Winstone e O. T. Fagbenle.