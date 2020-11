Stranger Things 4: nuove foto dal set dopo lo #StrangerThingsDay

Le nuove foto del set dell’attesissima quarta stagione di Stranger Things mostrano un nuovo logo e l’entusiasmo dell’attore che interpreta Dustin, Gaten Matarazzo.

La produzione della nuova stagione di Stranger Things era stata interrotta nel marzo 2020 a causa della pandemia di Coronavirus. Da allora è ripresa a settembre in Georgia. Tutto il cast principale tornerà per la quarta stagione, inclusa Robin, interpretata da Maya Hawke.

La quarta stagione di Stranger Things, come le stagioni precedenti, è molto attesa. La serie è diventata uno dei più grandi successi di Netflix. Questa stagione ha molte domande a cui rispondere, tra cui cosa sia successo esattamente ad Hopper (David Harbour). I fan saranno anche interessati a scoprire dove stiano andando Undici (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp) e Jonathan (Charlie Heaton) con Joyce (Winona Ryder).

In una serie di tweet postati sull’account Twitter di Stranger Things è stato rivelato il logo dell’Hellfire Club. La presenza dell’Hellfire Club era già stata anticipata quando è stato rivelato il titolo del primo episodio.

Il logo mostra un volto demoniaco sotto il testo stilizzato del nome del club. Ci sono anche dei dadi poliedrici, che potrebbero indicare che l’Hellfire Club è in qualche modo legato a Dungeons and Dragons. Inoltre, Gaten Matarazzo, che interpreta Dustin, viene mostrato mentre sventola la bandiera dell’Hellfire Club in un video al rallentatore.

how it started how it's going pic.twitter.com/ylNmU2sGRu — Stranger Things (@Stranger_Things) November 6, 2020

heard the Hellfire Club is now looking for new members 👀 pic.twitter.com/BfRf4if4wE — Stranger Things (@Stranger_Things) November 6, 2020

me knowing nothing about HFC yet running for Club President pic.twitter.com/YYrfGV5ChE — Stranger Things (@Stranger_Things) November 6, 2020

L’esatta natura dell’Hellfire Club è sconosciuta e, sebbene il suo nome possa essere sinistro, il coinvolgimento di un personaggio potrebbe renderlo più innocente di quanto sembri. Dustin infatti sembra esserne coinvolto in qualche modo.

L’Hellfire Club potrebbe essere un nuovo nome per il gruppo, ora che ha perso alcuni membri importanti. Questo potrebbe significare, almeno all’inizio, una prospettiva di divisione nella stagione, con alcuni episodi incentrati su Mike, Dustin e il resto del gruppo, mentre altri sulle avventure di Will e Undici.