Mary Shelley – Cacciatrice di Mostri: esce il fumetto sulla scrittrice di Frankenstein

Il 5 novembre arriva in libreria e fumetteria Mary Shelley – Cacciatrice di Mostri, un volume dedicato alla scrittrice di Frankenstein.

Esce domani 5 novembre il fumetto intitolato Mary Shelley – Cacciatrice di Mostri, la storia che prova a raccontare in maniera molto fantasiosa com’è nata l’ispirazione per la nascita della creatura di Frankenstein. A portare in Italia questo fumetto è Saldapress.

Il volume sarà composto da 120 pagine e sarà venduto a 19,90 euro. A realizzare Mary Shelley – Cacciatrice di Mostri sono stati il disegnatore Hayden Sherman, Olivia Quartero-Briggs, co-sceneggiatrice, ed Adam Glass, sceneggiatore. Ecco la cover.

Proprio Olivia Quartero-Briggs ha dichiarato:

Mary Shelley era una donna in anticipo sui tempi. Una guerriera femminista che dovette affrontare la perdita di quasi tutte le persone che le erano care, ma che non si perse d’animo e produsse quattro romanzi e centinaia di articoli, preservando l’eredità del marito e della madre per le generazioni a venire. Il marchio che ha lasciato sulla nostra cultura attuale è profondo e, sebbene MARY SHELLEY CACCIATRICE DI MOSTRI sia certamente un’opera di finzione, si ispira alla vita della scrittrice. Preparando questo progetto, infatti, io e Adam ci siamo preposti l’obiettivo di intrattenere il pubblico ma, allo stesso tempo, cercare di divulgare quanto più possibile la storia di una delle autentiche pioniere dell’uguaglianza di genere.

Secondo la descrizione di Saldapress si tratta di un fumetto consigliato a tutti colore che amano il genere horror, la storia della letteratura gotica e, più in generale, l’avventura. Ma soprattutto per donne e uomini, ragazze e ragazzi, che vogliono saperne di più sulla straordinaria figura di Mary Shelley.

Questa è la sinossi:

Mary scrisse a soli 19 anni uno dei libri più famosi della letteratura mondiale, appunto Frankenstein. Come ha fatto una donna così giovane a scrivere un capolavoro simile? Adam Glass e Olivia-Quartero Briggs immaginano che a svelarcelo sia un memoriale inedito: Mary Shelley non ha semplicemente scritto Frankenstein, l’ha conosciuto. In viaggio verso Ginevra durante il rigido inverno del 1816, Mary, il suo fidanzato Percy Shelley, le sorelle Claire e Fanny e il celebre poeta Lord Byron finiscono ospiti della misteriosa tenuta dei Frankenstein. Gli eventi macabri e spaventosi che seguiranno porteranno Mary a una scoperta raccapricciante e scioccante, un orrore indicibile che segnerà per sempre la sua esistenza.

