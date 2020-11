Lucca Changes: tutti gli appuntamenti di Saldapress

Per il Lucca Changes la casa editrice Saldapress ha stabilito un piano di appuntamenti fitto e ricco di nuove proposte.

Quella di Lucca 2020, come indica il nome Lucca Changes, sarà un’edizione nuova, tutta digitale, alla quale saldaPress partecipa con tanti panel e ospiti nazionali e internazionali, annunciati nei giorni scorsi sui canali social della casa editrice.

SaldaPress ha messo anche a disposizione dei lettori alcuni grandi fumetti in vendita e in prevendita.

Si tratta di Godzilla mensile (in tutte le sue edizioni regular, variant e monster pack) e di The Walking Dead – Raccolta 6, che sono usciti ufficialmente giovedì 29 ottobre.

In pre-vendita, invece, sono disponibili da giovedì 29 ottobre a lunedì 2 novembre i seguenti titoli: Negan è vivo!, Undiscovered Country vol.1, e The Walking Dead – 15° anniversario di TWD Italia – Celebration Pack.

Di seguito i panel saldaPress a Lucca Changes:

VENERDÌ 30 OTTOBRE

I primi due appuntamenti, trasmessi anche da Lucca Changes, saranno visibili sulla pagina facebook e sul canale Twitch di saldaPress.

Alle ore 15, ROSSO PROFONDO: A CACCIA DI VAMPIRI DEL VENTUNESIMO SECOLO con Tim Seeley. A dialogare con l’autore di Rosso Profondo e Revival saranno Jacopo Masini e Michele Innocenti, che si addentreranno nei meandri della nuova serie di Seeley, che ha per protagonista un vampiro nell’America di Trump.

Alle 16,30 è la volta di SALDAPRESS 2021: GLI ANNUNCI DEL NUOVO PIANO EDITORIALE. Andrea G. Ciccarelli, direttore editoriale saldaPress, e Jacopo Masini presenteranno tutte le novità in arrivo per il nuovo anno, con nuove edizioni e nuovi grandi titoli in arrivo.

Tutti gli appuntamenti a seguire saranno disponibili in streaming sui canali di Lucca Changes e sul canale YouTube della manifestazione.

Ancora venerdì alle ore 18 ALEŠ KOT E GIUSEPPE CAMUNCOLI: L’EUROPA CONQUISTA IMAGE COMICS

L’astro nascente del fumetto americano Aleš Kot e il nostro Giuseppe Camuncoli: sceneggiatore uno e disegnatore l’altro, entrambi europei e autori di punta del catalogo Image Comics. IL NUOVO MONDO, ZERO, LOST SOLDIERS, GREEN VALLEY e UNDISCOVERED COUNTRY sono solo alcuni dei grandi titoli da loro firmati per quella che da sempre è la più innovativa delle case editrici USA. Un incontro per conoscerli meglio, insieme a Giovanni Zaccaria di Lega Nerd, e per parlare dei loro nuovi lavori e scoprire qual è il loro punto di vista sull’attuale industria del fumetto.

SABATO 31 OTTOBRE

Alle ore 12, SKYBOUND’S SUPER ARTISTS, PRIMO ROUND: ITALIA E ARGENTINA

OBLIVION SONG, REDNECK e HARDCORE e i rispettivi grandi disegnatori che hanno messo in gioco il proprio talento su questi tre fantastici titoli prodotti dalla Skybound di Robert Kirkman.

I retroscena, le anticipazioni e i dettagli di tre serie molto amate dai lettori, direttamente dalla voce dei loro grandi interpreti: Lorenzo De Felici, Lisandro Estherren e Alessandro Vitti. A dialogare con gli autori sarà Giovanni Zaccaria di Lega Nerd.

Alle ore 19, THE WALKING DEAD 15° ANNIVERSARIO: LA CELEBRAZIONE DI UN MITO

Cadono quest’anno il 15° anniversario di THE WALKING DEAD in Italia e il 10° della nascita di SKYBOUND, l’etichetta creata da Robert Kirkman all’interno di Image Comics.

SaldaPress celebra questi grandi traguardi con tutti i lettori e con due super ospiti: il disegnatore di TWD, il leggendario Charlie Adlard, e l’SVP Business Development di Skybound, Shawn Kirkham.

Andrea G. Ciccarelli e Jacopo Masini parleranno con loro dei dietro le quinte di TWD, della nuova edizione a colori e di tutti quegli elementi che hanno portato la serie creata da Robert Kirkman a diventare un vero e proprio fenomeno crossmediale a livello globale.

DOMENICA 1 NOVEMBRE

Alle ore 12, BUFFY, L’AMMAZZAVAMPIRI: LE LEGGENDE NON MUOIONO MAI.

A 20 anni dalla sua prima apparizione televisiva, il fenomeno BUFFY non accenna a diminuire. Anzi, sembra essere più vivo che mai con i nuovi fumetti editi da Boom! Studios (pubblicati in Italia da saldaPress) e il recente sbarco su Amazon Prime Video della mitica serie TV creata da Joss Whedon. Giovanni Zaccaria e Gabriella Giliberti ne parlano con Eleonora Carlini (disegnatrice del crossover Buffy/Angel) e Simone di Meo (cover artist per Buffy).

Alle ore 20 SKYBOUND’S SUPER ARTISTS, SECONDO ROUND: STATI UNITI

OUTCAST e DIE! DIE! DIE!, due grandi serie a fumetti prodotte da Skybound che hanno come comun denominatore la scrittura di Robert Kirkman. Ma soprattutto il talento dei due eccezionali artisti statunitensi che le disegnano: Chris Burnham e Paul Azaceta. Ascolteremo dalla loro voce i dettagli sulla continuazione di Die! Die! Die!, sull’attesissimo finale di Outcast e molto altro riguardante il lavoro di queste due superstar del fumetto USA. A dialogare con gli autori, Jacopo Masini e Michele Innocenti.