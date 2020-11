L’editore Rebellion offrirà fumetti rari in digitale nel 2021

La nuova linea editoriale di Rebellion rilascerà materiale tratto dagli oltre 40 anni di storia della lunga antologia a fumetti britannica.

In aggiunta alla sua attuale lista di stampa 2021, Rebellion Publishing ha annunciato un nuovo programma di edizioni per le raccolte digitali per il prossimo anno. Tra cui ci saranno un raro lavoro del co-creatore di Preacher, Garth Ennis, Criminal’s di Sean Phillips e lavori dello scrittore di Dredd, Alan Grant.

Rilasciate mensilmente per tutto il 2021, le collezioni digitali includono storie di diversi generi, tra cui i fumetti sui viaggi nel tempo di Time Flies, storie di barbari con Aquila Vol. II: The Burning Fields e la serie horror Dark Justice: Torture Garden. Di particolare rilievo sono tre raccolte separate dedicate al lavoro dello scrittore John Smith, tra cui Firekind, un serial fantasy di fantascienza che ricorda elementi di Avatar di James Cameron nonostante sia stato pubblicato due decenni prima dell’uscita del film.

Questa nuova serie di raccolte solo digitali disponibili dalla nostra app e dal nostro negozio online è un fantastico tuffo nell’incredibile mondo dei fumetti, ha affermato Ben Smith, capo dell’editoria di Rebellion. I nostri archivi sono pieni di gemme nascoste che non sono mai state digitalizzate prima, quindi è fantastico poterle rendere disponibili.

Guarda la lista completa delle raccolte 2021 di Rebellion di seguito:

Gideon corazzato di John Tomlinson, Alan McKenzie, Simon Jacob e Sean Phillips (6 gennaio).

Revere di John Smith e Simon Harrison (3 febbraio).

The Southampton Sharks di Tom Tully, John Richardson, Steve Dillon e Johnny Johnstone (3 marzo).

Flesh: Midnight Cowboys di Pat Mills e James McKay (7 aprile).

Time Flies di Garth Ennis, Philip Bond, John Beeston e Roger Langridge (5 maggio).

Slaughter Bowl di John Smith e Paul Peart (2 giugno).

Aquila Volume II: The Burning Fields di Gordon Rennie, Paul Davidson e Patrick Goddard (7 luglio).

Bad City Blue di Alan Grant e Robin Smith (4 agosto).

Firekind di John Smith e Paul Marshall (1 settembre).

Dark Justice: Torture Garden di David Hine e Nick Percival (6 ottobre).

Ci saranno anche altri fumetti di autori come John Wagner, Al Ewing, Dan Abnett, Simon Spurrier, John Smith, Alan Grant, Shaun Thomas, John Ridgway, Dylan Teague, Rufus Dayglo e Dean Ormston.