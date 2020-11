Shin Ultraman annuncia finalmente la data di uscita

Secondo un post di Studio Khara, Shin Ultraman sarà realizzato per i fan in tutto il mondo la prossima estate. Il 1966 è l’anno in cui in Giappone è uscita la prima serie televisiva che ha dato vita al franchise.

Shin Ultraman: A Special-Effects Fantasy Movie, è il nuovo film realizzato per il franchise in uscita nel 2021 di Tsuburaya Productions, Toho Company e Khara inc. Si ritiene che sia un adattamento cinematografico della serie originale di Ultraman.

C’è voluto del tempo per capirlo, ma è stata assicurata una finestra di rilascio per il prossimo film di Ultraman. Il franchise ha annunciato che stava lavorando con lo scrittore Hideaki Anno già da un pò di tempo per creare una nuova visione per Ultraman, e sembra che il team creativo si sia bloccato su un obiettivo. Ultimamente un nuovo rapporto ha rivelato la finestra di rilascio ufficiale per il film.

Secondo un post di Studio Khara, Shin Ultraman sarà rilasciato la prossima estate. Hideaki Anno ha scritto la sceneggiatura per l’ambizioso film mentre Shinji Higuchi lo dirigerà. Katsuro Onoue sarà assistente alla regia per il film.

L’annuncio ha fornito ai fan un aggiornamento tanto atteso e sono pronti a supportare l’eroe Tokusatsu con tutte le loro forze. Il team dietro Shin Ultraman ha persino aiutato i fan a fare pubblicità condividendo un modello in scala raffigurante il nuovo design di Ultraman. Il modello alto due metri mette in mostra l’eroe in tutta la sua gloria, e il suo abito rosso e argento è impossibile da non riconoscere. Vi lasciamo con il video di questo modello di seguito.

A parte questo aggiornamento sulla finestra di rilascio, si sa poco di come sarà il film. Takumi Saitou è stato scelto per interpretare l’eroe titolare e Masami Nagasawa interpreterà il partner dell’eroe. Una sfilza di altri attori sono stati associati al film come Hidetoshi Nishijima, Tetsushi Tanaka, Akari Hayami, Toshihiro Wada, Kyusaku Shimada.