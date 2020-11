PS5: Mediaworld spedirà console e giochi prima del lancio?

Mediaworld potrebbe aver deciso di spedire PS5, giochi ed accessori prima del lancio ufficiale, stando a quanto riportato nelle pagine dei singoli prodotti visibili dall’app eCommerce Mediaworld per smartphone.

Mancano ormai pochi giorni al lancio ufficiale di PS5 e Mediaworld potrebbe aver deciso di anticipare la spedizione di console, giochi ed accessori. Stando a quanto riportato nelle pagine dei singoli prodotti visibili dall’app eCommerce Mediaworld, PS5 sarà spedita il 13 novembre 2020, ossia ben una settimana prima rispetto al lancio ufficiale della console previsto per il 19 novembre 2020.

La stessa cosa vale poi anche per gli accessori e i giochi (spediti il 9, con la data d’uscita ufficiale il 12). Ciò potrebbe voler dire che alcuni utenti potrebbero ricevere la console a casa molto prima del previsto.

Ovviamente non abbiamo la certezza che si tratti di un vero anticipo: Mediaworld infatti potrebbe anche aver piazzato delle date cautelative per garantire una consegna in linea con la data di lancio ufficiale o per anticipare il più possibile i problemi che un secondo lockdown potrebbe causare.

Se un corriere impiega normalmente 24 ore per effettuare la consegna, bisogna considerare che nel caso di una spedizione non espressa i tempi di consegna possono aumentare fino ad arrivare a 3 o 4 giorni lavorativi. In altre parole, Mediaworld potrebbe semplicemente aver deciso di consegnare ai corriere le console e gli accessori qualche giorno prima in modo che abbiano tutto il tempo per distribuire il materiale nelle diverse sedi regionali ed in modo che tutti possano avere la propria PlayStation 5 puntuale il 19 novembre 2020 senza ritardi.

Insomma, in sostanza se avete ordinato la console da Mediaworld non dovreste di certo avere brutte sorprese.