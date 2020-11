Lady Oscar: J-POP lancia per dicembre il cofanetto le Rose di Versailles

Per tutti gli appassionati di Lady Oscar dicembre sarà un mese particolare, considerando che J-POP proporrà il cofanetto speciale dedicato a Le Rose di Versailles.

Oscar, Maria Antonietta, Rosalie, Jeanne e tutte le indimenticabili “rose di Versailles” del manga capolavoro di Ryoko Ikeda tornano in Italia, in una veste prestigiosa e completa. Ci saranno a comporla cinque volumi da oltre 350 pagine che raccolgono la serie classica. Ecco un’immagine del cofanetto.

In grande formato (15×21 cm), ognuno con tutte le pagine a colori previste in originale e gallery delle illustrazioni uscite all’epoca della prima serializzazione su rivista. Il tutto raccolto in un cofanetto extra lusso che riproduce il cancello di Versailles e con all’interno altre sorprese: un esclusivo libretto contenente tutti i frontespizi dell’edizione originale Margaret Comics degli anni ’70 e la paper doll di Lady Oscar.

Questa è la trama delle storie inserite all’interno del cofanetto: